Manuel Vargiu papà di 45 anni ucciso dal bullone ‘esploso’ da un nuovo macchinario | Cercava di farlo partire

Valbrembo. Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati da un pezzo. A presidiare l’ingresso dell’azienda agricola Vivai Cattaneo c’è un dipendente: “Mi spiace – mette in chiaro -, non può entrare nessuno”. Lo sguardo è basso, gli occhi gonfi e arrossati. “Era con noi da tanti– si lascia sfuggire, incalzato dai giornalisti al di là della cancellata -. Era un gran lavoratore”. È visibilmente commosso mentre parla dell’amico e collega, morto alle 17 dopo un tragico e all’apparenza assurdo incidente sul lavoro. Stando a quanto ricostruito, stava avviando un(un trita legna, pare) arrivato in ditta il giorno prima. Quando ha acceso il motore, unsi è sganciato. Il pezzo d’acciaio lo ha colpito in testa, schizzando a tutta velocità come fosse un proiettile.