Mania Little Phil, in fila per lo stage con la star di Amici

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Le sue performance esplosive e la sua creatività lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebrida Mariah Carey a Britney Spears, dai Backstreet Boys a Justine Timberlake. In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto parte della giuria del programma di Rai2. Spesso è ospite diin qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi. Lui è il ballerino e coreografo internazionale, testimonial Freddy, Nike e Adidas che sarà presto ad Arezzo per unosarà ospite de La Maison della Danza domenica 2 marzo per un attesissimo evento formativo destinato alle ballerine della provincia di Arezzo, le iscrizioni sono già partite.