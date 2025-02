Thesocialpost.it - Mangiano il pasto nella mensa della rsa: due morti e due ricoverati in ospedale

Due anziani sonoe altri ospiti sono finiti indopo aver consumato unrsa "Villa Desiderio" di Settignano, sulle colline intorno a Firenze. L'ipotesi è quella di una grave intossicazione alimentare.

Le vittime e i ricoveriLe vittime sono un uomo di 88 anni e una donna di 89 anni, entrambi ospitistruttura. Dopo aver mangiato in, i due hanno accusato gravi malesseri gastrointestinali e sono stati portati d'urgenza all'di Santa Maria Nuova, dove però sonopoco dopo.Oltre a loro, almeno altri due anziani sono staticon sintomi simili, mentre altri ospitirsa avrebbero riportato malori più lievi, senza necessità di cure ospedaliere.