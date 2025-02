Anteprima24.it - Mancata celebrazione del consiglio provinciale: la coerenza del Pd sannita e i fondamenti dell’aritmetica

Tempo di lettura: 2 minuti«Con riferimento alla fallitadel, causa mancanza del numero legale, ci tocca replicare, nostro malgrado, ai due rappresentati di Fratelli d’Italia c/o la Rocca dei Rettori, Gaetano Mauriello, anch’egli assente stamane, e Carmine Agostinelli, fino a qualche settimana fa segretariodel partito di casa Mastella, recentemente approdato presso la ‘quarta sponda’ Meloniana.Giova anzitutto ricordare come l’aritmetica sia una scienza semplice ma rigorosa. Laddove ai 3 componenti della “Destra Centro” si fossero aggiunti i 2 del PD, il numero legale sarebbe comunque venuto meno: “3+2=5, la maggioranza è 6”.“Essenziale altresì richiamare alle mente dei “Meloncini” che il Partito Democratico del Sannio, da sempre coerente avversario del mastellismo, sia l’unico tra i partiti locali ad aver opposto un candidato presidente in occasione dell’elezione di Nino Lombardi.