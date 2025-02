Dilei.it - Mamma ti senti sola? Ecco tutti i modi di fare rete e trovare sostegno

La solitudine materna è un fenomeno che molte mamme sperimentano sulla propria pelle, oggi più che mai. Diventare madri non è sempre e solo una grande gioia, non offre solo una prospettiva nuova di vivere la propria vita e di leggerne gli eventi ma, senza negare tutto questo, può semplicemente accadere che una madre si senta.Le madri, inoltre, oggi possonorsi più sole che in passato, a causa di pressioni ed aspettative personali e sociali che si scontrano con realtà familiari sempre più disgregate e con realtà e contesti sociali che, sebbene sembrino scongiurare qualunque tipo di solitudine, la alimentano, sottraendoci a responsabilità e a solidarietà reciproche.Ma perché le madri si sentono sole, quando cominciano ad avvertire questomento e cosa possono, possiamo, per evitare che ciò avvenga? Vediamolo in questo articolo.