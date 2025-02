Fanpage.it - Mamma mostra le rigide misure di sicurezza per la propria casa: “Mi dicono che crescerò un figlio ansioso”

Leggi su Fanpage.it

Finestre sbarrate, esche per i curiosi e ingegnosi trucchetti per segnalare la presenza di un intruso. Le scrupolose procedure scelte da una madre per proteggere laabitazione accendono la discussione sui social: "È il modo migliore per terrorizzare tuo".