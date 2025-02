Ilrestodelcarlino.it - Malversazione sui fondi Covid. A processo clinica odontoiatrica

Si è aperto ieri davanti al giudice Roberta Bailetti ilpera carico della legale rappresentante della Quixit, azienda ravennate del settore odontoiatrico che fa parte della holding Vision. L’imputata si è opposta a un decreto penale di condanna che prevedeva una multa di 4.500 euro, dando così il via al dibattimento. La vicenda riguarda un finanziamento agevolato da 300.000 euro ottenuto dalla Quixit il 22 dicembre 2020, in piena emergenza. Il prestito bancario, garantito dallo Stato tramite la Cassa Depositi e Prestiti, da causale era destinato a coprire spese per fornitori, servizi e dipendenti. Tuttavia, nel corso delle indagini della Guardia di Finanza, è emerso che, sette mesi dopo l’erogazione, 150.000 euro sono stati trasferiti su un altro conto della stessa società, senza che ciò suscitasse rilievi particolari.