Dayitalianews.com - Maltrattamenti atroci sui bambini: in ginocchio sul sale e con le braccia in alto per ore. Genitori incastrati dalle telecamere

Leggi su Dayitalianews.com

Un’agghiacciante storia di violenza domestica viene da Montecatini, dove la polizia ha arresto due persone, madre e padre di 6 figli, con l’accusa diin famiglia aggravati. Sembra che inon esitassero a compiereviolenze, sia fisiche che verbali, sui figli quando disubbidivano, costringendoli a inginocchiarsi sulo a tenere lealzate per ore.filmatiProtagonisti di questa orribile storia sono due cittadini ucraini, giunti in Italia nel 2022 per sfuggire alla guerra con 6al seguito con un’età compresa tra i 2 e i 15 anni. Come raccontato da Il Tirreno, la coppia sarebbe stata incastratache la polizia ha installato in casa che avrebbero filmato gli abusi.La svolta c’è stata nell’aprile del 2024 quando la figlia più grande di 15 anni, dopo l’ennesima punizione della madre che l’ha costretta a stare insul, è scappata di casa vagando per la città e tornando a scuola in condizioni pietose.