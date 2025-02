Romatoday.it - Maltempo sul litorale a nord di Roma: strade allagate. Chiuso un tratto dell'Aurelia

Leggi su Romatoday.it

Ilsi è abbattuto suldi. Diversi i disagi per i comunia zona. In particolare, una stataleè stato, in entrambe le direzioni, al chilometro 66,700, a causa di un allagamento. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas.