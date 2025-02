Thesocialpost.it - Maltempo in Toscana: barche rovesciate a Talamone, frane al Giglio

Notte di paura in, dove ilha colpito duramente le province di Grosseto e Livorno. A Orbetello, tra le 21 e le 4 del mattino, sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia, causando allagamenti e criticità nella zona.Leggi anche:, allerta arancione in Sicilia e CalabriaDisastro ae allerta sul torrente OsaA, la furia del mare ha rovesciato duenel porto, mentre a Fonteblanda si sono resi necessari sopralluoghi per il preoccupante innalzamento del Fosso del Padule. Alle 4 del mattino, il Servizio piena è entrato in azione per monitorare il torrente Osa, che ha superato le due soglie di allarme.Bomba d’acqua a Gavorrano e allagamenti all’Isola delUn’altra bomba d’acqua ha colpito Gavorrano, in particolare dal bivio della Menga fino a Potassa.