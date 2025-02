Lapresse.it - Maltempo: forti piogge in Toscana, barche rovesciate a Talamone, frana all’Elba

Grosseto, 13 feb. (LaPresse) – Ondata diin, che ha colpito in particolare la zona di Orbetello (Grosseto) e dell’Isola d’Elba (Livorno). A Orbetello, segnala la protezione civile locale, la scorsa notte, “nella zona nord del comune sono caduti, tra le 21 e le 4 del mattino, oltre 109 millimetri di pioggia”. Il mare in burrasca ha rovesciato dueal porto di: sono intervenuti i vigili del fuoco. “Abbiamo fatto sopralluoghi nella zona di Fonteblanda dove risultava un aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule – racconta il consigliere comunale Roberto Berardi sui social – e abbiamo immediatamente avvertito il personale della Bonifica (che ringrazio) intervenuto subito in zona Idrovora”. In azione anche il “servizio piena torrente Osa” che ha superato le due soglie di allarme.