Livornotoday.it - Maltempo, emergenza a Portoferraio. Il Comune: "Strade bloccate, non usate le auto e mettetevi al riparo". Foto e video

Leggi su Livornotoday.it

. Dal tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio un violento nubifragio si sta abbattendo sull'Elba e in particolare nel principale centro dell'isola. Come comunicato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, in un'ora sono caduti oltre 56 millimetri. Una.