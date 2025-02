Laprimapagina.it - Maltempo all’Isola d’Elba: nubifragio a Portoferraio, strade allagate e scuole chiuse

Leggi su Laprimapagina.it

Un violentoha colpito l’Isolanel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio, causando allagamenti diffusi e disagi a(Livorno). Il Comune ha dichiarato l’emergenza alluvione, descrivendo la situazione come estremamente critica e invitando i cittadini a non uscire né mettersi in viaggio, poiché le vie di accesso risultano bloccate.Pioggia intensa esommerseIn un’ora sono caduti oltre 65 mm di pioggia, trasformando lein torrenti. Sui social è circolata l’immagine di un’auto sommersa dall’acqua. Ilha colpito anche altre zone della Toscana, tra cui Fucecchio (Firenze) e Santa Croce sull’Arno (Pisa). Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha segnalato che nelle prossime ore sono attesi ulteriori rovesci e temporali, in particolare nelle aree centro-meridionali della regione.