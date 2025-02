Lapresse.it - Maltempo, allagamenti all’Isola d’Elba: a Portoferraio soccorse 28 persone

Forte pioggia sull’Isola, con strade allagate a, vigili del fuoco impegnati nei soccorsi: a causa dell’innalzamento dell’acqua, effettuate tre operazioni di salvataggio per evacuare dei residenti bloccati nella propria abitazioni;28in difficoltà nei veicoli in panne lungo la strada principale di; evacuate da una scuola di danza 12, tra cui 9 minori, e un’altra decina da una pizzeria. Via mare giunte in rinforzo altre squadre di sommozzatori e soccorritori acquatici.Numerose auto asono rimaste bloccate a causa del nubifragio che si è abbattuto sull’Isola. Il Comune, in un post sui social, parla di “situazione estremamente critica” invitando i cittadini a “non usare le auto”. “Non venite ae non provate a uscire, le vie di accesso sono bloccate – scrive il Comune – Mettersi al riparo nelle zone sicure e attendere”.