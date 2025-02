Fanpage.it - Malori diffusi e due ospiti morti dopo la cena: sospetta intossicazione alimentare in una Rsa a Firenze

Gli episodi, la cui natura resta tutta da indagare, in una casa di cura di Settignano dove lunedì sera sono accorse diverse ambulanze per assistere i pazienti che si erano sentiti male. Per due di loro, arrivati in pronto soccorso in codice rosso, purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso che chiarire la dinamica dei fatti.