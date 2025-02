Tg24.sky.it - Malore dopo pasti in Rsa, tre anziani morti a Firenze

Leggi su Tg24.sky.it

Tre, ospiti di una Rsa in provincia di, sonoessere stati ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. La vicenda risalirebbe a lunedì scorso, quando alcuni ospiti si sarebbero sentiti male pocoaver finito di consumare i. I primi due decessi sono avvenuti lunedì mentre un terzo decesso si è registrato questa amattina. Indagine della Asl per 114 casi di gastroenteriteSulla vicenda la Asl Toscana Centro ha aperto un'indagine epidemiologica che riguarda 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti di quattro Rsa die della provincia fra cui, fa sapere l'azienda ospediliae "purtroppo ci sono stati 3" mentre "un quarto decesso non è riconducibile alla sospetta tossinfezione alimentare".