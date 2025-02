Tg24.sky.it - Malore dopo pasti in Rsa, tre anziani morti a Firenze: procura apre un'inchiesta

Tre, ospiti di una Rsa in provincia di, sonoessere stati ricoverati all'ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. In tutto sono oltre 100 glicolpiti da una probabile intossicazione alimentare. L'esordio dei primi sintomi è avvenuto nella serata di domenica 9 febbraio. I primi due decessi sono avvenuti lunedì mentre un terzo decesso si è registrato questa mattina. Ladiha aperto un': "Ho disposto l'avvio di urgenti e doverosi accertamenti", ha detto iltore Filippo Spiezia. Indagine della Asl per 114 casi di gastroenteriteSulla vicenda la Asl Toscana Centro ha aperto un'indagine epidemiologica che riguarda 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti di quattro Rsa die della provincia fra cui, fa sapere l'azienda ospediliae "purtroppo ci sono stati 3" mentre "un quarto decesso non è riconducibile alla sospetta tossinfezione alimentare".