Male gli applausi da stadio a Elodie | l' affondo che scuote Sanremo scoppia il caso

*Associazione Giornaliste italiane Caro Direttore, quanto accaduto ain occasione della conferenza stampa diha lasciato molte perplessità. Non c'è stupore sulla posizione politica di, che non ha mai fatto un mistero sul suo posizionamento. Ad, presente al Festival per la sua voce e certamente non per le idee politiche, è stato chiesto un commento politico, un contesto culturale. Non interveniamo quindi sulla sua risposta, anche perché non compete a un giornalista farlo. Quel che ci ha lasciate perplesse e ci ha spinte a commentare l'accaduto come associazione di giornaliste è l'aver assistito alla reazione della Sala Stampa del Festival di: l'ovazione alla risposta dell'artista. La kermesse canora è un appuntamento culturale centrale per il Paese e, quanto accaduto ieri, ha ricordato più la reazione dei tifosi in unodi calcio.