Malagò: «Ci ha sorpreso la complicità tra le curve degli stadi e la 'ndrangheta»

Il presidente del Coni, Giovanni, ha parlato alla Commissione parlamentare di inchiesta in merito alle associazioni criminali nelle manifestazioni sportive dopo quanto sta accadendo con l’inchiesta ultras legata a Inter e Milan.: «Ci halatra lee la»«Il calcio e il mondo dello sport sono parte lesa da questa minaccia, ma siamo anche chiamati a una nuova assunzione di responsabilità. Voglio assicurarvi che l’impegno assunto da questa Commissione è a cuore del Coni e delle federazioni che ritengono il contrasto di questo fenomeno una priorità assoluta. Il mondo del calcio sta svolgendo bene la sua parte, aggiornando le regole vigenti per assicurare contesti che siano dii assoluta serenità. Il Coni è al fianco della Figc e di ogni altra federazione in questa opera di contrasto a ogni forma di violenza.