Quotidiano.net - Make-up e manicure di San Valentino, romantico o sexy: le idee alla moda a cui ispirarsi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 – Sanè il momento ideale per giocare con il-up e sperimentare nuove combinazioni di colori e texture. Che si opti per un look nude e sofisticato o per una scelta più audace e passionale, l’importante è esprimere la propria personalità con eleganza e sicurezza, oltre a riflettere l’atmosfera romantica della ricorrenza, se lo si desidera. Trucco nude Tra i trend più apprezzati del 2024, il nude look continua a essere una scelta vincente, perfetta anche per San2025. Il risultato è un effetto sofisticato e delicato, ideale per chi predilige un aspetto naturale senza rinunciare a un tocco di sensualità. Per realizzare questo-up, è consigliabile optare per rossetti nei toni nude o leggermente rosati, abbinati a ombretti nei toni del marrone, cioccolato o caffè.