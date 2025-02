Rompipallone.it - Maignan, non solo la papera: c’è un problema ancora più grande

Ultimo aggiornamento 13 Febbraio 2025 9:19 di Giancarlo SpinazzolaMike, nonlacontro il Feyenoord: il portiere ha unpiùEssere un portiere non è mai la cosa più facile del mondo. L’ultimo baluardo prima del gol, l’ultimo uomo che può evitare il gol avversario. Spesso, però, è il primo a finire nella bufera, anche perché non sono certo esenti da errori, anzi. E così spesso il ruolo del numero uno è anche quello più attenzionato da critica e tifosi, perché purtroppo può incidere in maniera determinante nel risultato finale.Il caso è quello di Mike: il portiere del Milan ieri è stato protagonista di unagrossolana che ha dato il via al gol del Feyenoord. Una rete che, purtroppo per lui e per i rossoneri, è stata decisiva ai fini del risultato finale.