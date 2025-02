Serieanews.com - Maignan, che ti succede? Periodo no, e il motivo potrebbe non piacervi

Mikesta vivendo un momento molto complicato al Milan, e non è certo il primo. Proviamo a capire cosa glie come uscirne, che tino, e ilnon(Foto: Ansa) – serieanews.comMikenon è più quel muro invalicabile che i tifosi del Milan avevano imparato ad amare al primo sguardo. Ricordate? Il portiere meraviglia che arrivava dal Lille, scetticismo iniziale spazzato via con parate impossibili, leadership silenziosa e una personalità da veterano.Lo scudetto del 2022 è stato anche merito suo, uno dei simboli della rinascita rossonera. Eppure, qualcosa sembra essersi inceppato. Ogginon è più quella certezza granitica che ti faceva stare tranquillo anche nelle partite più complicate.La domanda è inevitabile: cosa stando a Mike? Solo un momento di calo o c’è qualcosa di più profondo? Gli indizi non mancano, e purtropporo non piacere ai tifosi milanisti.