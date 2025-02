Ilgiorno.it - Madre a 18 anni: "Adesso il tirocinio e prenderò il diploma"

di Marianna Vazzana "Spesso mi chiedo: ma io sono una ragazzina o una donna? Quando sono diventata grande? Seifa sono rimasta incinta di Adele, il meraviglioso dono della mia vita. Ero in terza liceo (indirizzo Scienze umane, ndr) e ho lasciato la scuola. Ho fatto diversi lavori saltuari per essere indipendente, alternati a momenti di angoscia. Ho provato a prendere ilma per ora non è andata". Comincia così il racconto di Anna P., ragazza milanese che oggi ha 25e che quando ne aveva 18 è diventata. "La gioia più grande della mia vita", dice. Ma si è trovata a fare i conti con una realtà che non la soddisfava, che non le consentiva di realizzare i suoi sogni. "Mi piacerebbe scrivere, pensavo". Ma era bloccata. Poi però la situazione è cambiata. Quando si è riaccesa la speranza? "Quando ho incontrato la Fondazione Don Gino Rigoldi e ho scoperto il loro progetto “Credito al futuro“, realizzato insieme a Comunità Nuova e sostenuto da Fondazione Cariplo attraverso il programma Neetwork.