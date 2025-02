Madonna di Trevignano le analisi chiudono il caso | Ecco di chi è davvero quel sangue

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le indagini sulla statua delladi, nota per le presunte lacrimazioni di, hanno portato a un verdetto definitivo: iltrovato sulla statua appartiene a Gisella Cardia. La veggente che per anni ha attirato migliaia di fedeli nel piccolo comune laziale, sostenendo di ricevere messaggi divini, ora rischia il rinvio a giudizio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i test condotti nei laboratori dell’Università di Tor Vergata hanno confermato che il Dna presente sulla statua corrisponde alo della stessa Cardia. Un colpo di scena che potrebbe cambiare drasticamente il corso dell’inchiesta condotta dalla Procura di Civitavecchia, che sta indagando per truffa e abuso della credulità popolare. Già nei mesi scorsi era stato accertato che ilpresente sulla statua fosse di origine umana, escludendo dunque l’ipotesi che fosse di provenienza animale.