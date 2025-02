Dayitalianews.com - Madonna di Trevignano, il sangue sulla statuetta è di Gisella Cardia. Pronta la replica provocatoria dell’avvocato: “Chi conosce il DNA della Vergine?”

Clamorosa svolta nel casodi, che vede come protagonista, un personaggio talmente controverso da essersi meritato una puntata “Inside” de Le Iene completamente dedicata a lei. Come emerso dai risultati dei laboratori di Tor Vergata, ilcomparsoapparterebbe proprio alla sedicente veggente, che ha sempre ribadito che la lacrimazione invece fosse vera.L’indagineProcuraLa notizia è stata diffusa dal CorriereSera e, come era emerso già nel corso dell’indagineProcura, è stato confermato che ilè di origine umana e non animale. La Procura, che sta indagando la donna per truffa, acquisirà le indagini di laboratorio.iniziò a radunare fedeli anel 2016, tra i quali anche Luigi Avella che le ha versato 123.