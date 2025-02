Lapresse.it - Made in Italy, parte da Torino il tour ‘Forbes Italian Excellence’

Leggi su Lapresse.it

, ildi Forbes Italia dedicato alle eccellenzee, inaugura il 2025 rindo da. All’Hotel Principi di Piemonte il 19 febbraio andrà in scena l’evento che racconta tutti quegli imprenditori, quegli artigiani, quei giovani visionari e tutte le istituzioni che ogni giorno sostengono la crescita e il cambiamento di questo territorio. “è una città importante dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma anche dal punto di vista imprenditoriale – afferma Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia -. Al nostro eventociperanno tutti i principali attori della provincia, che si racconteranno e si confronteranno sui temi chiave del momento. Il nostrorappresenta un’occasione importante per incontrarli, raccontarli e celebrarli, cercando di capire i segreti per tutelare e promuovere il nostro più grande tesoro: ilin”.