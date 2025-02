Lapresse.it - Macerata, identificate 200 persone nel blitz all’ Hotel House

Duecento, veicoli sequestrati, bombole di gas rimosse. Sono gli esiti dell’operazione ‘Alto impatto’ scattata questa mattinaHuose di Porto Recanati () su disposizione del prefetto di, Isabella Fusiello, coordinata dalla Polizia di Stato. Al termine dell’operazione, pianificata giorni fa in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura, sono statecirca 200e sottoposti a controllo 106 veicoli parte dei quali in sostainterno del complesso residenziale e parte fermati nel corso di posti di controllo effettuati nella via di accesso e di uscita alla struttura. La posizione di 4 cittadini extracomunitari, che ad un primo controllo non erano in possesso dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno in Italia, è tuttora al vaglio dell’ufficio immigrazione per gli eventuali provvedimenti del caso.