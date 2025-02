Macchina del tempo couture | Sanremo bacia il vintage

Leggi su .com

Life&People.it La seconda serata del Festival di2025 ci ha fatto una proposta che non possiamo rifiutare: un viaggio nelsenza DeLorean grazie a look tra frange, paillettes e smokings d’antan.Elodie by GucciAllarme rosso: avvistata sirena in lamé Durante la seconda serata, mentre il burgundy Gucci incendiava l’Ariston con quel boa da diva proibizionista, il mondo si chiedeva se qualcuno avesse saccheggiato il guardaroba di Rita Hayworth. Elodie colpisce ancora: le frange hanno fatto più movimento di un flash mob.Bianca Balti by ValentinoOperazione cicatrice“Stasera non vengo a raccontare il cancro ma a celebrare la vita“, e boom! Arriva la regina guerriera, che ha un nome e cognome: Bianca Balti. Quattro cambi d’abito Valentino e un plot twist che nemmeno nelle serie Netflix.