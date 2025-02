Tvplay.it - Lutto tremendo per i rossoneri, calcio italiano in lacrime

Tristenel mondo del. Una vecchia conoscenza è venuto a mancare nelle ultime ore, tifosi in. Quando una persona viene a mancare è sempre una triste notizia, specialmente quando parliamo di una persona che ha dedicato tutta la sua vita al mondo dello sport e una notizia che sconvolge le persone che lo conoscevano e i tifosi che per diversi anni hanno provato a sostenerlo.per iin(Lapresse) TvPlayE’ venuto a mancare nelle ultime ore l’ex difensore Giuseppe Fornaciari, scomparso all’età di 57 anni. Parliamo di un giocatore che ha giocato anche in serie A ma ha disputato la maggior parte della sua carriera tra serie B e serie C; gli appassionati dilo ricordano specialmente per la sua esperienza nel grande Foggia di Dzenek Zeman, tecnico che lanciò una squadra con grandi rivelazioni.