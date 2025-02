Laprimapagina.it - L’utopia di Zelensky: servono 100 mila militari occidentali in Ucraina per la sicurezza

In che mondo vive il leader ucraino? Forse non si è reso conto che Donald Trump sta trattando la resa dell’. In un discorso utopico il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che l’Occidente dovrebbe inviare inun contingente di 100per garantire ladel Paese. L’affermazione è stata rilasciata durante un’intervista alla rete televisiva My-Ukraine.“E quali sono le garanzie di? NATO, armi, missili, armi nucleari. O la costruiremo come ho suggerito, o allora costruiremo la NATO in. La NATO è qui allora. In questo caso, le armi sono a vostro carico, e il contingente è a carico degli europei e degli americani. E non è un contingente di 5.000-7.000 soldati”, ha spiegato, sottolineando la necessità di una presenza militare ben più ampia.