L’utile Cassa di Ravenna vola a 37 milioni di euro

chiude il 2024 con il migliore risultato dalla sua nascita, nel 1840.lordo dellaè cresciuto a 52,5di(+25,04%), mentrenetto è aumentato a 37(+15,45%), sottolinea la banca presieduta da Antonio Patuelli (foto). Il cda ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo, ulteriormente aumentato, nella forma di un’azione ogni 26 possedute (senza oneri fiscali per l’azionista) o, a richiesta, in contanti, di 61 centesimi dilordi per azione (+19,61%). "Rafforzata nel 2024 la solidità patrimoniale della: il Cet 1 ratio al 31 dicembre 2024 è del 23,89% e il Total Capital Ratio è del 25,01%". Si registra margine di interesse di 76,6di(-1,15%), commissioni nette di 52,9(+2,94%), margine di intermediazione di 147,3(+2,87%).