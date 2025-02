Lanazione.it - Lupi, Maremma sotto attacco. Colpiti sessanta allevamenti

Sonogliche in provincia di Grosseto hanno subìto una o più predazioni in meno di un anno. Oltre 200 gli animali azzannati e uccisi tra pecore, agnelli, asini e vitelli. Numeri estrapolati dalla mappa delle predazioni di Coldiretti che dall’aprile dello scorso anno registra e certifica gli episodi di predazione a danno dei pastori. Due quelli che si sono consumati in poche ore nell’ultimo fine settimana: l’ennesima carneficina ha coinvolto l’allevamento di Carmelo Masala, decano dei pastori di Manciano che alleva uno dei greggi più importanti della: predazioni hanno portato ad un crollo della produzione del latte: 100mila litri solo nell’ultimo anno. Un ammanco che, oltre alla perdita dei capi, si traduce in una immediata perdita di fatturato e sostenibilità economica che è la principale ragione della "fuga" dei pastori dalle campagne e del mancato ricambio generazionale.