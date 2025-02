Ilfattoquotidiano.it - L’Unità e Il Foglio denunciati dagli 007. L’ira di Sansonetti a La7: “Io voglio il processo ma si nascondono dietro la causa civile. Vigliacchi”

Dopo l’esposto contro il procuratore di Roma Lo Voi, è il turno dele del: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ha diffuso una nota in cui annuncia “azioni legali in sede” contro le due testate giornalistiche perché avrebbero rivelato con troppi particolari un presunto viaggio del direttore dell’Aise Giovani Caravelli a Tripoli per un incontro segreto coi vertici del governo libico al fine di rassicurarli sugli 86 mandati d’arresto emessi dalla Corte penale internazionale.Ospite de L’aria che tira (La7), il direttore delPiero, che ieri in prima pagina ha titolato “L’informatore di Almasri è il capo degli 007”, spiega la vicenda e attacca Caravelli: “Abbiamo ripreso una notizia dele abbiamo raccontato che il 28 gennaio, mentre Giorgia Meloni appariva in tv per annunciare indignata “l’avviso di garanzia”, in Libia il capo dei servizi segreti, suppongo mandato dal governo, trattava coi capi di Almastri.