Luna Passos, chi è la fidanzata di Victoria dei Maneskin

Se Damiano David ha potuto contare sul supporto di Dove Cameron, in prima fila all’Ariston per la performance del fidanzato, al Festival di Sanremo 2025de Angelis riceverà probabilmente quello della sua. La bassista deie disc jokey internazionale fa coppia infatti con la modella brasiliana, ma di origini olandesi, dall’estate 2023 e con lei ama trascorrere tutte le vacanze e i momenti di relax dai tour mondiali, sia durante la carriera con la band sia da solista ora che il gruppo rock è, per citare il frontman, in «Erasmus musicale»., chi è la modella brasiliana edide AngelisLa modella brasiliana(Instagram).Per quanto riguarda, non si conoscono molte informazioni personali. Si sa che ha 23 anni ed è nata a Rio de Janeiro da genitori provenienti dall’Olanda.