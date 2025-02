Iltempo.it - L'ultimo insulto alle Foibe: il Pse nega la mostra in Ue. Imbarazzo Pd

C'è davvero troppa ideologia che impedisce di costruire, anche a livello europeo, una memoria condivisa. E per paradosso, ciò avviene per responsabilità di coloro che vanno predicando l'uguaglianza, la tolleranza, la società pacificata. Nove eurodeputati socialisti sloveni e croati hanno scritto alla presidente dell'Assemblea, Roberta Metsola, per chiedere la cancellazione dellasulleche i colleghi di Fratelli d'Italia hanno promosso nella sede di Strasburgo. Si tratta di un'iniziativa realizzata con il supporto di quelle associazioni che, da sempre, si occupano di difendere la verità storica sulla persecuzione degli italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia a opera dei comunisti titini, e cioè l'Anvgd e il Comitato 10 Febbraio. Secondo gli esponenti socialisti in questione, laha un contenuto «preoccupante» e «controverso».