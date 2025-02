Zonawrestling.net - L’ultima Wrestlemania di Cena

Dopo Elimination Chamber avremo le idee più chiare, ma a oggi rimangono ancora dubbi sul ruolo che avrà Johnche dovrebbe disputare volendosi ritirare entro la fine dell’anno. Nel Royal Rumble match è arrivato a un passo della vittoria arrendendosi solo all’ultimo da Jey Uso, ma non è detto che non riesca comunque ad avere una chance titolata. Nell’editoriale odierno vaglierò le due ipotesi che ritengo più probabili, così da far emergere i lati positivi e negativi di ognuna di esse. Chi sarà il suo ultimo avversario nello Showcase of Immortals?Cody Rhodes. Sevincerà l’Elimination Chamber match, diventerà il primo sfidante del titolo alla vita di Cody. In passato capitava che il secondo classificato alla Rumble arrivasse comunque alla possibilità di poter combattere per il titolo del mondo, dal 2005 al 2010 era diventata una regola non scritta.