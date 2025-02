It.insideover.com - L’ultima scoperta dell’Fbi: 14.000 pagine di documenti inediti sull’assassinio di JFK

Leggi su It.insideover.com

inaspettata– L’FBI ha trovato 2.400di JFK, per un totale di 14.000mai consegnate al comitato incaricato di declassificare i file.L’ordine di Trump – Laarriva dopo l’ordine esecutivo di Donald Trump del 23 gennaio, che ha imposto la declassificazione deisu JFK, Robert Kennedy e Martin Luther King Jr.Possibili nuovi scenari – Gli esperti ritengono improbabile che i file confermino una cospirazione o dimostrino che Oswald abbia agito da solo, ma potrebbero fornire nuove informazioni.Un caso ancora irrisolto – A più di 60 anni dall’assassinio di Kennedy, molte domande restano senza risposta, nonostante le indagini della Warren Commission e del Congresso.Il commento di Oliver Stone – Il regista ha lodato Trump per la declassificazione, sostenendo la necessità di un organismo di supervisione per garantire la pubblicazione completa e senza censure dei