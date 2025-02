Ilgiorno.it - L’ultima della dinastia Rovagnati. Sofia è nata prima dell’addio al papà

due giornidel funerale di suo padre. Non lo abbraccerà mai e questo è uno degli aspetti più dolorosi dell’incidente che il 5 febbraio è costato la vita a Lorenzo(nella foto con la famiglia), amministratore delegato del salumificio di famiglia, e dei due piloti che erano a bordo con lui dell’elicottero Agusta di proprietà dell’azienda, Flavio Massa e Leonardo Italiani, precipitato a Noceto, dopo il decollo. Le esequie dell’imprenditore si terranno domani alle 14 in San Martino, a Biassono. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Luciano Casiraghi e i colleghi di Villasanta e Arcore, i comuni dove si trovano altri due stabilimenti del gruppo brianzolo. Intanto, le indagini sul disastro continuano. La Procura di Parma ha chiesto al consulente Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, di stabilire cause e dinamica dello schianto del velivolo: errore? Difetto di costruzione? Eventi esterni? Tutte le piste sono aperte.