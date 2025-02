Strumentipolitici.it - L’ultima carta di Zelensky

Ecco una notizia che non avremmo mai voluto sentire. La leadership ucraina, nel tentare di mettere una pezza alla difficoltà di reperimento di nuovi soldati con cui rimpiazzare le ingenti perdite al fronte, adesso punta ai giovani.Una proposta tragica e allettanteIl presidente, che aveva a lungo resistito alle pressanti richieste degli USA di inviare in prima linea i più giovani, si sarebbe deciso a fare questo passo. Il suo incentivo di arruolamento ai ragazzi fra i 18 e i 24 anni consiste nella proposta di un contratto a tempo del valore di circa 46mila euro, un mutuo a tasso zero e le coperture mediche. Così, se il giovane soldato sopravvive, potrebbe poi fare l’università completamente spesato dallo Stato, oltre che uscire finalmente dall’Ucraina. Insomma, è una sorta di via di mezzo rispetto al nulla attuale e alla mobilitazione forzata invocata da certi partner occidentali.