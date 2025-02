Tuttivip.it - “Lui tanta roba…”. Grande Fratello, le donne della casa perdono i freni: il segreto hot sul concorrente

Leggi su Tuttivip.it

Le dinamiche all’internodelcontinuano a regalare colpi di scena, tra strategie, gelosie e dichiarazioni inaspettate. Durante la puntata andata in onda l’8 febbraio, un momento apparentemente innocuo ha scatenato il caos sul web: Zeudi Di Palma si è lasciata andare a un commento piuttosto esplicito su Javier Martinez, facendo impazzire i social.Tutto è iniziato durante un momento di svago tra i concorrenti, che stavano giocando per passare il tempo insieme. Mentre conversava con Chiara Cainelli, Zeudi ha fatto un’osservazione su un dettaglio molto particolare del pallavolista argentino: “Si è messo il suo pantalone preferito oggi. Eh amo, so tante cose. è superdotato”. Una battuta che ha fatto il girorete in pochissimo tempo, generando una pioggia di reazioni contrastanti.