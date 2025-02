Ilfattoquotidiano.it - L’Ucraina ammette di aver perso due terzi di territorio occupato nel Kursk. Zelensky: “Non accetteremo alcun negoziato senza di noi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

avvisa che non accetterà unche non coinvolga suoi rappresentanti. All’indomani della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin che ha aperto una breccia per raggiungere la pace dopo tre anni di guerra, mentre l’Unione Europea rivendica un ruolo nelle trattative, Volodymyrha subito detto che non esisterà “bilaterale suldi noi”. Parole che rispecchiano la richiesta del segretario della Nato Mark Rutte e che arrivano nel giorno in cui Kiev ha dovutore diduedei territori che era riuscita a occupare nel.Ad oggi detiene a malapena un terzo delnella regione occidentale russa che aveva inizialmente catturato durante un’offensiva scattata lo scorso agosto: “Abbiamo la nostra zona di sicurezza suldella Federazione Russa, lungo il confine con, che detiene circa 500 chilometri quadrati”, ha scritto sui social media il comandante in capo delOleksandr Syrsky.