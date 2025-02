Lanazione.it - Lucio Corsi a Sanremo, viaggio nella sua Maremma. “Persona genuina, mai banale”

Grosseto, 13 febbraio 2025 – “Io volevo essere un duro, però non sono nessuno. Non sono altro che”. Queste strofe hanno concluso la ballad che ha portatoa debuttare sul grande palco dell’Ariston. Ancora autentico, unggio ovviamente, che già si vocifera poter essere un papabile vincitore del premio della critica, dopo un possibile braccio di ferro con Cristicchi. Non capita così spesso avere un concittadino sul grande schermo. Specialmente in quella settimana dove si ferma tutto perha portato laa riparlare di, in primo piano elibreria Palomar Cofee & Spirit, c’era il maxischermo per vederlo in diretta, con gli amici grossetani che hanno partecipato alla serata “Aspettando”. Il suo testo ha colpito tutti alla Palomar, tra un sorriso ed una lacrima,ha bucato lo schermo.