Lucchese - La visita dei nuovi patron | Per noi è una sfida e un’opportunità

Si sono materializzati nella solita giornata di pioggia: iproprietari del club rossonero erano ieri in città. Un pranzo in un locale in periferia, insieme al "dg" Riccardo Veli e, poi, laalla squadra. Stefano Sampietro e Alessandro Bui (in realtà il secondo precisa di essere un consulente ed in effetti è così, perché non ha incarichi né quote nella SLT Associati srl che da qualche giorno possiede il club), a detta loro, sono pronti per questa. A parlare è Stefano Sampietro, di fatto l’"architetto" di tutta l’operazione e trait-d’union con l’avvocato Longo, per il momento presidente del sodalizio, dopo averlo rilevato, una manciata di giorni fa, dal Gruppo Bulgarella. "Per noi – affermano Sampietro e Bui – è stata unae un’ opportunità: siamo già nel mondo dello sport con una società di basket a Roma e si sono create le condizioni per provare nel calcio e per provare a dare una mano a questa società".