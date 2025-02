Biccy.it - Luca Jurman su Elodie: “Melodietta da TikTok”, poi stronca anche Tony Effe e altri

Leggi su Biccy.it

, noto vocal coach nonché ex professore di Amici, ha detto la sua su molti Big dell’attuale Festival di Sanremondo un po’ tutti. Daad Achille Lauro, passando perfino ad arrivare a Shalbo e Bresh che ha addirittura classificato ultimi.Intervistato da FanPage,ha sentenziato: “Per il momento la vittoria sarebbe solo una concessione al meno peggio e non di sicuro legata all’originalità del brano, che non c’era“. I peggiori? “Penso che debbano rimanere alla fine di una classifica plausibile brani ed esibizioni come quelle di Shablo, Bresh, Rocco Hunt, Rkomi, Irama e Achille Lauro“. Su quest’ultimo ha detto: “Aspetto con ansia il giorno in cui smetterà di fare Achille Lauro e cercheràlui di dimostrare la vera arte che tanto decanta“.su: “Canzoncina da”, poinon è piaciuta neSerena Brancale: “Mi dispiace che Serena Brancale, che èun’amica, si sia presentata con un brano probabilmente costruito per entrarelei nel mondo di“; così come ne