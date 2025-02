Movieplayer.it - Luc Besson ha girato in segreto un film durante la pandemia, ecco il trailer di June and John

Approda in rete a sorpresa ildiand, pellicola "segreta" girata da Lucla. Variety ha diffuso ilin esclusiva svelando i primi dettagli della pellicola sentimentale. Descritto come una storia d'amore per tutte le età,and, racconta l'incontro fatale tra un uomo dall'esistenza monotona e una donna bella e misteriosa. A interpretare i due protagonisti sono gli emergenti Matilda Price e Luke Stanton Eddy. L'esistenza di, giovane bloccato in una routine monotona, viene trasformata quando incontra, una donna vivace e senza paura. Insieme, si imbarcano in un'avventura vorticosa .