Ilgiorno.it - Lubna: cultura ristorazione e mixology

Leggi su Ilgiorno.it

Olivaè un nuovo locale inaugurato a Milano nel gennaio 2025, in via Vezza d’Oglio 14, vicino Fondazione Prada, in quella zona che - per sentirci anche noi milanesi un po’ a New York - ormai si usa chiamare SouPra (South of Fondazione Prada). I tradizionalisti la chiamano ancora Scalo romana, in attesa che anche questo scalo ferroviario perda memoria delle origini per riqualificarsi. Questo spazio polifunzionale nasce dall’esperienza del team di Moebius e si propone come Listening Restaurant Bar trae ricca programmazionele. Il locale si distingue per la struttura semicircolare con toni scuri di cemento e legno, in un’atmosfera intima e accogliente. La proposta culinaria è curata dallo chef Enrico Croatti, già premiato con una stella Michelin per Moebius, e dal bar manager Giovanni Allario.