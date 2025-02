Iodonna.it - L'organizzazione propone per il 14 febbraio l'iniziativa "Fai l'amore, ripudia la guerra!" e, ispirandosi al celebre "bed-in" di John Lennon e Yoko Ono, trasforma questa giornata in un potente appello alla pace

Pochi cuori e nessun cioccolatino, ma letti e cartelli contro la. Mentre le coppie celebrano il loronelladi San Valentino, Emergency invita a riflettere su un altro tipo di, quello universale per l’umanità. Lo fa attraverso l’“Fai l’la!” per lanciare unurgente per fermare i 56 conflitti attualmente in corso. Come lasconvolge la vita delle persone. La campagna “365 giorni” di Emergency X Il San Valentino per Emergencyal“bed-in” diOno, l’ha deciso dire le piazze di cinque città italiane in palcoscenici per la, dove letti a due piazze diventino simboli di protesta non violenta contro i conflitti nel mondo.