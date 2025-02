Iodonna.it - L'orecchio assoluto, capacità straordinarie, la simpatia sul palco dell'Ariston: alla scoperta del giovanissimo talento della musica

Quando Carlo Conti gli ha chiesto se sapesse davvero suonare il pianoforte, Alessandro Gervasi non ha esitato: «Lo suono da quando avevo 3 anni». E con una naturalezza disarmante, ha fatto scivolare le dita sui tasti, regalando al pubblico un’interpretazione impeccabile di Champagne, il classico di Peppino Di Capri. Ha 6 anni, ma suldel Teatroal Festival di Sanremo 2025 si muove con la sicurezza di un veterano. Il bambino prodigio di Buseto Palizzolo, piccolo comune in provincia di Trapani, ha conquistato tutti con la suae la sua irresistibile spontaneità. Sanremo 2025, chi presenta il Festival ogni sera guarda le foto Dtastiera giocattolo al Festival di Sanremo: chi è Alessandro Gervasi?La passione di Alessandro per il pianoforte nasce quasi per caso.