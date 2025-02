Ilgiorno.it - Lodi, paura in via X Maggio: accerchiato dalla banda e rapinato della bicicletta

– È stato aggredito nella notte, poco dopo mezzanotte, esua. La vittima è un 34enne, di origini straniere, finito in ospedale. Stava percorrendo via X, nella zona non distante da ponte Bonaparte sul fiume Adda. La dinamica è ancora al vagliopolizia, che oltre alla testimonianza del 34enne sta cercando immagini di telecamerezona. Il biker sarebbe stato avvicinato e circondato da un gruppo di persone, che con violenza gli avrebbero strappato la due ruote dalle mani. Il ragazzo avrebbe cercato di resistere alla rapina, rimanendo ferito a un polso. Una volta arrivati sul posto, gli uominiQuestura hanno allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanzaCroce Rossa che successivamente ha trasferito il 34enne al pronto soccorso dell’ospedalere.