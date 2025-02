Ilnapolista.it - Lo striscione dei tifosi del City contro Vinicius proietta l’immagine di un club paranoico e perdente (Guardian)

Gli inglesi certe cose non te le fanno passare. E quindi dopo Oliver Brown sul Telegraph, anche Barney Ronay sulazzanna gli improvvididelche si sono arrischiati a sfottere con uno, innescando così la reazione del campione del Real Madrid e la successiva fuguraccia dei suddetti.“Può essere un esercizio divertente – scrive Ronay – durante le partite del Manchesterimmaginare il contenuto del monologo interiore di Pep Guardiola, il flusso di coscienza dentro quel cranio ronzante mentre cammina lungo la sua linea laterale, con le braccia che ruotano, vestito oggi con ampie tuniche Jedi, scarpe da skater e una sciarpa da guru, come un Gandalf indie calvo. La maggior parte delle volte Guardiola sembra preoccuparsi di piccoli dettagli, infuriandosi in modo correttivo su forma, posizionamento e modelli di pressione, borbottando cose come Jack, Jack, NO JACK, NO JACK.